Невиновных американцев освободили из тюрьмы спустя 20 лет

Жители США Джордж Белл, Роан Болт и Гэри Джонсон просидели 20 лет в тюрьме по обвинению в преступлении, которого они не совершали. Теперь они вышли на свободу.

Жители США Джордж Белл, Роан Болт и Гэри Джонсон просидели 20 лет в тюрьме по обвинению в преступлении, которого они не совершали. Теперь они вышли на свободу.

Защита осужденных предоставила суду новые доказательства по делу об ограблении городской службы обналичивания чеков и двойном убийстве, за которое осудили мужчин. Суд прислушался к доводам, среди которых показания одного из членов уличных банд.

Расследование дела по этому преступлению, которое было совершено в 1996 году до сих пор продолжается. Власти не теряют надежды найти настоящих виновников этого резонансного дела. О реакции суда, обрекшего невинных людей за тюремное заключение, на поворот в этом разбирательстве не сообщается.