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23:20   6 Марта 2021
Спорт

Фигуристка Косторная объяснила причину возвращения к Тутберидзе

Фигуристка Косторная объяснила причину возвращения к Тутберидзе

Чемпионка Европы по фигурному катанию 2020 года Алена Косторная возвращается в группу тренера Этери Тутберидзе.

Об этом спортсменка заявила в эфире Первого канала. По словам Косторной, когда она тренировалась в академии Евгения Плющенко, то не могла заставить себя работать над собой. Если бы рядом была Этери Тутберидзе, то спортсменка могла бы делать и лучше, и больше, подытожила фигуристка.

"Думала, что, если перенесу раскатку, перенесу и тренировку. Я должна доказать, что я достойна кататься в этой группе", – подчеркнула Косторная.

Фигуристка ушла от знаменитого тренера Тутберидзе в академию Плющенко летом 2020 года.

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#фигурное катание #тутберидзе #косторная

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