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22:45   6 Марта 2021
Политика

Юристы Трампа запретили республиканцам использовать имя экс-президента

Юристы Трампа запретили республиканцам использовать имя экс-президента

Республиканцы, поддержавшие импичмент бывшего президента США Дональда Трампа, не имеют права использовать его имя и образ для сбора средств.

Соответствующее письмо направили в Национальный комитет Республиканской партии, Национальные республиканские комитеты Сената и Палаты представителей Конгресса, передает ТАСС со ссылкой на газету Politico. Юристы Трампа потребовали у трех крупных организаций прекратить использование имени бывшего хозяина Белого дома.

"Трамп взбешен тем, что его имя без разрешения используется организациями, которые помогают республиканцам, поддержавшим импичмент в отношении него", — говорится в сообщении.

Один из республиканцев отметил, что имя Трампа невозможно не использовать, так как его политика до сих пор популярна в электоральных кругах. Советник же бывшего президента возразил, заявив, что приверженность экс-главы государства Республиканской партии "не дает права ни врагам, ни друзьям использовать его образ без разрешения".

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#трамп #республиканцы #сбор средств

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