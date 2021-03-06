Юристы Трампа запретили республиканцам использовать имя экс-президента

Республиканцы, поддержавшие импичмент бывшего президента США Дональда Трампа, не имеют права использовать его имя и образ для сбора средств.

Республиканцы, поддержавшие импичмент бывшего президента США Дональда Трампа, не имеют права использовать его имя и образ для сбора средств.

Соответствующее письмо направили в Национальный комитет Республиканской партии, Национальные республиканские комитеты Сената и Палаты представителей Конгресса, передает ТАСС со ссылкой на газету Politico. Юристы Трампа потребовали у трех крупных организаций прекратить использование имени бывшего хозяина Белого дома.

"Трамп взбешен тем, что его имя без разрешения используется организациями, которые помогают республиканцам, поддержавшим импичмент в отношении него", — говорится в сообщении.

Один из республиканцев отметил, что имя Трампа невозможно не использовать, так как его политика до сих пор популярна в электоральных кругах. Советник же бывшего президента возразил, заявив, что приверженность экс-главы государства Республиканской партии "не дает права ни врагам, ни друзьям использовать его образ без разрешения".