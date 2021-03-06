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21:58   6 Марта 2021
Политика

Сенат США принял пакет стимулирующих экономику мер с перевесом в один голос

Сенат США принял пакет стимулирующих экономику мер с перевесом в один голос

Пакет стимулирующих экономику мер измеряется в 1,9 трлн долларов и базируется на предложенном президентом США Джо Байденом плане по преодолению экономических последствий COVID-19.

Трансляция заседания велась на официальном сайте верхней палаты законодательного органа. Представители демократической партии рассчитывают принять законопроект до 14 марта, когда заканчивается срок действия повышенных пособий по безработице.

Пакет мер представляет собой выделение около 400 млрд долларов на борьбу с пандемией COVID-19. Планируется направить примерно 1 трлн долларов для помощи населению, а оставшимися средствами воспользоваться для стимулирвоания экономики.

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#сша #экономика #выплаты #пособия

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