Самолеты из СССР попали в американский топ самых массовых крылатых машин

Боевые самолеты, произведенные в Советском Союзе, попали в топ популярной воздушной техники мира, составленный американскими аналитиками.

Боевые самолеты, произведенные в Советском Союзе, попали в топ популярной воздушной техники мира, составленный американскими аналитиками.

Количество иногда может значительно превзойти качество, если речь идет о боевой авиации, считает военный эксперт из США Питер Сучиу, перевод статьи которого для издания 19FourtyFive приводит "ПолитРоссия". По его словам, имеющая большее количество самолетов сторона может получить ощутимое преимущество над оппонентом.

Период Второй мировой войны стал временем, когда было выпущено наибольшее количество самолетов в мире, отметил аналитик. Он составил список самых массовых крылатых машин, в котором оказалась и воздушная техника СССР.

Известному советскому биплану По-2 удалось попасть в четверку лидеров топа. Этот самолет, разработанный под руководством известного инженера Н. Н. Поликарпова, стал самым массовым в мире за всю историю авиационной промышленности, подчеркнул Сучиу. По его словам, в Советском Союзе было произведено до 50 тысяч единиц По-2. Примечательно, что биплан вначале использовался для обучения пилотов, однако затем его стали применять в ходе Великой Отечественной войны в качестве ночного бомбардировщика из-за его тихоходности. Именно на таких самолетах боролись с нацистами легендарные "Ночные ведьмы" — пилоты женского авиаполка Красной армии.

"Еще более впечатляющим является тот факт, что производство По-2 продолжалось с 1928 по 1952 годы. Больше ни один самолет советской эпохи не может похвастаться такой долгой карьерой", — пишет журналист.

Легендарный советский штурмовик Ил-2 времен Великой Отечественной войны также оказался в списке самых массовых и прославленных самолетов, составленном Сучиу. Крылатая машина, разработанная в конструкторском бюро под руководством конструктора С. В. Ильюшина, была принята на вооружение Красной армии в 1941 году. Самолет был настолько крепок и устойчив к повреждениям, что за ним прочно закрепилось прозвище "летающий танк". Аналитик напомнил, что в общей сложности СССР выпустил более 36 тысяч Ил-2.

"Ил-2 стал культовым самолетом в истории авиации", — констатировал Сучиу.

Журналист включил в этот список и самолеты военного периода зарубежных стран. Речь идет об известном британском истребителе Supermarine Spitfire, а также немецких крылатых машинах Focke-Wulf Fw 190 и Messerschmitt Bf 109.