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21:19   6 Марта 2021
Политика

Депутат Бердичевский заявил, что Кравчук хочет развалить Минские соглашения

Депутат Бердичевский заявил, что Кравчук хочет развалить Минские соглашения

Экс-президент Украины Леонид Кравчук хочет саботировать Минские соглашения. Об этом заявил депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

По его мнению, при Кравчуке изменилась риторика в Минских переговорах. Официальный Киев постоянно настаивает на том, что РФ якобы "является" стороной кризиса и Украина не будет ни о чем договариваться с ЛДНР, убежден депутат.

"Неоднократно и представители России, и даже представители ОБСЕ указывали на то, что в Минских соглашениях вообще нет упоминания России", — сказал Бердичевский.

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#днр #минские соглашения #кравчук

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