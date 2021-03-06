Депутат Бердичевский заявил, что Кравчук хочет развалить Минские соглашения

Экс-президент Украины Леонид Кравчук хочет саботировать Минские соглашения. Об этом заявил депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

Экс-президент Украины Леонид Кравчук хочет саботировать Минские соглашения. Об этом заявил депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

По его мнению, при Кравчуке изменилась риторика в Минских переговорах. Официальный Киев постоянно настаивает на том, что РФ якобы "является" стороной кризиса и Украина не будет ни о чем договариваться с ЛДНР, убежден депутат.

"Неоднократно и представители России, и даже представители ОБСЕ указывали на то, что в Минских соглашениях вообще нет упоминания России", — сказал Бердичевский.

Политик напомнил, что во всех документах минского переговорного процесса именно ЛНР и ДНР указаны как стороны, с которыми необходимо договариваться.