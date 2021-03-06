Администрация президента Украины Владимира Зеленского ослабляет страну и усиливает внутренний раскол. Об этом заявил политолог Андрей Ермолаев.

Администрация президента Украины Владимира Зеленского ослабляет страну и усиливает внутренний раскол. Об этом заявил политолог Андрей Ермолаев.

По его словам, власти еще могут улучшить положение в стране. Однако для этого Зеленскому необходимо отказаться от разрушительных ориентиров, которые навязали его дипломаты.

"В частности, игра в "крымскую платформу" может очень болезненно сказаться на судьбе Украины, усилить расколы", — сказал Ермолов.

Политолог добавил, что Киев сейчас нуждается в новых переговорных инициативах и мерах по восстановлению связей с Россией и Евросоюзом. Кроме того, Украине необходимо восстановить отношения с Германией, Францией и отказаться от "заигрываний" с Вашингтоном и Лондоном.

В заключение Ермолов отметил, что для выполнения понадобится новый дипломатический корпус. Нужны люди, которые смогут освоить современные подходы к геополитике и культуре.