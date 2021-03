В Белом доме намерены ограничить право президента применять войска за рубежом

Президент США Джо Байден признал необходимость обновления закона о полномочиях главы государства наносить удары за рубежом. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

На данный момент в США действует вариант закона о разрешении на применение военной силы (Authorization for Use of Military Force, AUMF), который был принят в США после терактов 11 сентября 2001 года. Он дает право президенту США использовать "необходимую и соответствующую военную силу" против всех, кто может быть причастен к данным атакам.

"Президент Байден согласен, что AUMF, который существует уже 20 лет, давно пора обновить", — указала Псаки.

Она также добавила, что Белый дом планирует провести консультации по вопросу обновления закона.

Стоит заметить, что вопрос ограничения президентских полномочий вернулся в американскую повестку после недавнего удара военных США по объектам проиранских группировок в Сирии.