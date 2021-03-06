Рогозин рассказал о планах Роскосмоса по запуску космических аппаратов в 2021 году

Роскосмос намерен в 2021 году провести десять пусков с космическими аппаратами британской компании OneWeb. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Роскосмос намерен в 2021 году провести десять пусков с космическими аппаратами британской компании OneWeb. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

В своем Telegram-канале глава Роскосмоса написал, что планируются запуски многофукционального лабораторного модуля и узлового модуля к Международной космической станции. Будут произведены пуски станции Луна-25 с европейским Пилот-Д, двух ракет-носителей "Ангара", а также корабля "Союз" с космическими туристами. Помимо этого Роскосмос выведет на орбиту 10 партий британских спутников OneWeb.

При этом Рогозин подчеркнул, что в этот список планируемых запусков не пошли федеральные и коммерческие пуски, а также части пилотируемой программы.