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20:46   6 Марта 2021
Политика

Британская королева осталась без личного самолета

Британская королева осталась без личного самолета

Царствующая королева Великобритании Елизавета II лишилась частного самолета. Сообщается, что такая ситуация сложилась впервые с момента ее правления.

Королева будет использовать для перелетов воздушный транспорт британского премьер-министра Бориса Джонсона. Это решение связано с сокращением оборонных расходов страны.

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#великобритания #самолет #елизавета ii

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