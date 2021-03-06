20:46 6 Марта 2021Политика
Британская королева осталась без личного самолета
Царствующая королева Великобритании Елизавета II лишилась частного самолета. Сообщается, что такая ситуация сложилась впервые с момента ее правления.
Царствующая королева Великобритании Елизавета II лишилась частного самолета. Сообщается, что такая ситуация сложилась впервые с момента ее правления.
Королева будет использовать для перелетов воздушный транспорт британского премьер-министра Бориса Джонсона. Это решение связано с сокращением оборонных расходов страны.