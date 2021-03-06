Обязательства по госдолгу уменьшили международные резервы Украины

Размер международных резервов Украины за февраль снизился на 1% и составил 28,5 млрд долларов. Это подтвердили в Национальном банке страны.

Размер международных резервов Украины за февраль снизился на 1% и составил 28,5 млрд долларов. Это подтвердили в Национальном банке страны.

Это произошло из-за погашения внешних и внутренних обязательств, частично компенсированных благодаря валютным поступлениям в пользу правительства и интервенциям регулятора на валютном рынке. За отчетный период кабмин и Нацбанк выплатили 213,1 млн долларов в пользу Международного валютного фонда (МВФ). При этом нынешний объем резервов оценивается как достаточный для выполнения обязательств государства и текущих финансовых операций.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, подводя итоги года работы правительства, заявил, что совокупный государственный долг Украины не изменился. Более того, были моменты, когда он уменьшался на 3 млрд долларов. По данным Минфина, в первом квартале Киев должен выплатить кредиторам 5,2 млрд долларов, а всего до конца года — более 21 млрд.