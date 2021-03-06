Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:33   6 Марта 2021
Происшествия

Ссора между соседями в Воскресенске закончилась жестоким избиением и смертью

Ссора между соседями в Воскресенске закончилась жестоким избиением и смертью

Суд отправил под арест 31-летнего жителя города Воскресенск. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда, что привело к смерти потерпевшего.

Правоохранители считают, что в подъезде дома между соседями произошел конфликт. Фигурант стал избивать своего оппонента. На пострадавшего обрушился "град" из 30 ударов по голове и по корпусу. Побои привели к летальному исходу.

Злоумышленник полностью сознался в совершении преступления. Против него завели уголовное дело. В ближайшее время подозреваемому придется предстать перед судом.

В Петербурге между соседями произошла ссора из-за парковки. Злоумышленники избили потерпевшего, затем выстрелили из газового пистолета и скрылись на иномарке, сообщал ФАН.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#избиение #конфликт #соседи

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров