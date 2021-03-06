На маршруты вышли новые судна на воздушной подушке «Славир-9У»

Три новых судна на воздушной подушке типа «Славир-9У» вышли на маршруты в Самарской области. Речь идет о «Славир-76», «Славир-77» и «Славир-78».

Три новых судна на воздушной подушке типа «Славир-9У» вышли на маршруты в Самарской области. Речь идет о «Славир-76», «Славир-77» и «Славир-78».

Катера построены в Нижнем Новгороде на предприятии «Амфибийная техника». После обкатки они также начнут работать на маршруте Самара-Рождествено.

«Славир» спроектирован с возможностью работать в тяжелых, а иногда и экстремальных условиях крайнего севера. На катерах используется крайне простая и надежная силовая установка: японский двигатель Subaru, механический редуктор, карданный привод и АМГ винт.

Конструкция гибкого ограждения позволяет продолжать движение даже при серьезном повреждении.