20:02 6 Марта 2021Политика
Саксония поддержала строительство газопровода "Северный поток — 2"
Саксония позитивно относится к реализации проекта газопровода "Северный поток—2", заявил президент местного парламента, доктор Матиас Ресслер.
Саксония позитивно относится к реализации проекта газопровода "Северный поток—2", заявил президент местного парламента, доктор Матиас Ресслер.
Экономические контакты между Россией и Германией вызывают симпатию у Саксонии. Ресслер подчеркнул, что в регионе поддерживают завершение строительства газопровода "Северный поток — 2".
"Мы заинтересованы в теснейших контактах в сфере экономики, энергетики", — сказал Матиас Ресслер.
Развитие двустороннего сотрудничества имеет большое значение и для Германии, и для России, заключил политик.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до ФРГ. Против проекта активно выступают США, которые преследуют собственные интересы в Европе.