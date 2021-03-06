Саксония поддержала строительство газопровода "Северный поток — 2"

Саксония позитивно относится к реализации проекта газопровода "Северный поток—2", заявил президент местного парламента, доктор Матиас Ресслер.

Саксония позитивно относится к реализации проекта газопровода "Северный поток—2", заявил президент местного парламента, доктор Матиас Ресслер.

Экономические контакты между Россией и Германией вызывают симпатию у Саксонии. Ресслер подчеркнул, что в регионе поддерживают завершение строительства газопровода "Северный поток — 2".

"Мы заинтересованы в теснейших контактах в сфере экономики, энергетики", — сказал Матиас Ресслер.

Развитие двустороннего сотрудничества имеет большое значение и для Германии, и для России, заключил политик.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до ФРГ. Против проекта активно выступают США, которые преследуют собственные интересы в Европе.