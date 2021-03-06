Сожитель из ревности забил до смерти жительницу Каменногорска

Полиция нашла тело 52-летней женщины в квартире Каменногорска. Задержан ревнивец, который оказался намного младше нее. Он признался, что наносил удары руками и ногами.

Полиция нашла тело 52-летней женщины в квартире Каменногорска. Задержан ревнивец, который оказался намного младше нее. Он признался, что наносил удары руками и ногами.

Преступление было совершено в Выборгском районе Ленинградской области. Полиция обнаружила в доме на улице Бумажников труп 52-летней женщины.

По версии следствия, убийцей мог стать 38-летний сожитель погибшей. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве женщины по месту его жительства. На допросе он заявил, что женщина не появлялась дома неделю и где-то выпивала. Эта ситуация и стала поводом для рукоприкладства.

Полиция установила, что мужчина сильно избил потерпевшую руками и ногами. Мотивом для жестокой расправы стал конфликт на почве ревности.