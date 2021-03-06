Погребинский предположил смену позиции Запада по Донбассу

Европа не хочет реализации Минский соглашений, считает политолог.

Киев безнаказанно игнорирует выполнение Минских соглашений благодаря геополитической стратегии Запада. Такое мнение высказал политолог Михаил Погребинский в интервью Украина.ру.

По мнению эксперта, для Европы разрешение конфликта на юго-востоке Украины путем реализацией Минских соглашений означает победу России. В таком случае Германии и Франции фактически придется признать, что документ был подписан, чтобы украинская армия не была полностью разгромлена в 2014 году.

«Поэтому сейчас европейцы, с одной стороны, говорят, что Москва их не выполняет, а на самом деле они не хотят реализации "Минска", поскольку он предусматривает высокую степень автономии Донбасса, который, откровенно говоря, мог бы влиять на всю украинскую политику. Они в этом не заинтересованы, и Москва находится в трудном положении», — объяснил Погребинский.

При этом политолог убежден, что введение санкций, окончательно блокирующих строительство «Северного потока — 2», может стать той чертой, когда Россия может махнуть рукой на шансы сохранения конструктивного сотрудничества и ужесточить политику по отношению к Украине.

Вооруженные столкновения на территории Донбасса идут с апреля 2014 года. Тогда украинские власти после государственного переворота начали «антитеррористическую операцию» против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел кризис.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек. С 27 июля в Донбассе действует очередное бессрочное перемирие, но стороны регулярно обвиняют друг друга в его нарушениях.

Вопрос урегулирования на юго-востоке Украины обсуждается в ходе встреч трехсторонней контактной группы, а также на саммите «нормандского формата».

Ранее политолог Евгений Сатановский ответил дерзкой пословицей на угрозы экс-президента Украины Леонида Кравчука в адрес России.