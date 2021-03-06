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19:31   6 Марта 2021
Политика

В Европарламенте предложили использовать "СП-2" против России

В Европарламенте предложили использовать "СП-2" против России

Евросоюзу необходимо использовать "Северный поток — 2" против России. Об этом заявил депутат Европарламента Манфред Вебер.

По его словам, строительство газопровода якобы не соответствует европейским интересам. Проект необходимо использовать в качестве "рычага во внешней политике".

Вебер добавил, что проект не заработает в полную силу, если российская сторона не вернется к партнерскому сотрудничеству. ЕС необходимо вести более уверенно во внешней политике и отказаться от "наивности" в отношении геополитических игроков.

Стоит отметить, что Москва называла "Северный поток — 2" экономическим проектом, в котором заинтересована Европа. Кроме того, канцлер ФРГ Ангела Меркель также подтверждала неизменность позиции в отношении газопровода.

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#россия #северный поток - 2 #вебер

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