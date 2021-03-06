"Плачущий ребенок": китайский блогер воспользовался советами CNN для создания вброса

Китайский блогер по имени Дамо снял юмористический документальный фильм "Загрязнение в Китае", при работе над которым использовал методы создания фейков по примеру журналистов CNN.

Китайский блогер по имени Дамо снял юмористический документальный фильм "Загрязнение в Китае", при работе над которым использовал методы создания фейков по примеру журналистов CNN.

Как отмечает Федеральное агентство новостей, в видео блогер якобы показывает изнанку создания фильмов, рассказывающих о глобальных проблемах. Для создания сюжета он просит случайных мальчиков порыдать на камеру из-за невыносимой жизни в Китае. Ребята смеются, тогда в ход идут кадры с плачущим малышом, который, вероятнее всего, решил просто покапризничать.

Ради съемок фейковый журналист разбрасывает мусор на улице, а после сообщает о неряшливости китайцев, вырывает из контекста куски интервью со своими собеседниками — делает это так, чтобы получилось выгодно осветить указываемую проблему загрязнения.

В закадровом тексте для фильма блогер поясняет, что за существующим экономическим успехом Китая стоит катастрофическое загрязнение природы. В подтверждением блогер добавляет кадры "загрязненного моря", найденные в Сети. Автор сюжета убеждает зрителей в том, что именно КНР является главной причиной мирового загрязнения окружающей среды.

В завершении видео "журналист" подчеркивает, что отснятый материал является неопровержимым доказательством вины Китая в уничтожении океана. Не обходится и без ключевого момента для подобной работы — словесной перепалки с подставным китайским правительством, которое якобы "не дает журналистам выполнять свой профессиональный долг".

Дамо выражает надежду, что после такого фильма ему обязательно предложат работу CNN или Apple News из Сянгана, которые ранее решили отказать. Ведь блогер уверен, что он обладает главным достоинством для работы в западных СМИ — умением профессионально подделывать доказательства.