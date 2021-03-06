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19:25   6 Марта 2021
Происшествия

Школьник погиб в результате столкновения иномарок на КАД в Петербурге

Школьник погиб в результате столкновения иномарок на КАД в Петербурге

Врачам не удалось спасти ребенка, который стал участником аварии в Красносельском районе.

Смертельная авария произошла на 75-м километре внешнего кольца КАД в Красносельском районе. Мужчина за рулем Toyota Venza на скорости влетел в иномарку, водитель которой остановился на обочине, чтобы поменять колесо. В результате произошедшего восьмилетний мальчик, который находился на заднем сидении машины и был пристегнут, получил серьезные травмы. Он скончался по дороге в больницу.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, чтобы провести проверку по факту аварии. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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