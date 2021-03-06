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19:20   6 Марта 2021
Политика

Супруги Мадуро в Венесуэле привились российским "Спутником V"

Супруги Мадуро в Венесуэле привились российским "Спутником V"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выполнил обещание, которое дал гражданам страны, и привился российским препаратом "Спутник V". Вакцинация Мадуро транслировалась в Twitter.

Николас Мадуро поставил прививку от коронавируса вместе с супругой Силией Флорес.

"Как я и обещал народу, я исполняю обещание… Моя первая доза, я вакцинировался", — сказал президент Венесуэлы.

Венесуэльский лидер после процедуры обратился к руководству РФ по-русски. Он сказал "спасибо" за препарат.

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#венесуэла #мадуро #Спутник V

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