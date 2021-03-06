19:20 6 Марта 2021Политика
Супруги Мадуро в Венесуэле привились российским "Спутником V"
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выполнил обещание, которое дал гражданам страны, и привился российским препаратом "Спутник V". Вакцинация Мадуро транслировалась в Twitter.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выполнил обещание, которое дал гражданам страны, и привился российским препаратом "Спутник V". Вакцинация Мадуро транслировалась в Twitter.
Николас Мадуро поставил прививку от коронавируса вместе с супругой Силией Флорес.
"Как я и обещал народу, я исполняю обещание… Моя первая доза, я вакцинировался", — сказал президент Венесуэлы.
Венесуэльский лидер после процедуры обратился к руководству РФ по-русски. Он сказал "спасибо" за препарат.