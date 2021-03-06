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18:57   6 Марта 2021
Политика

Украинский политик назвал причину утраты контроля Киева над Крымом

Украинский политик назвал причину утраты контроля Киева над Крымом

Украина потеряла контроль над Крымом из-за отказа от ядерного оружия. Такую точку зрения выразил бывший председатель Верховной рады Александр Турчинов.

Политик обратил внимание на тяжелое экономическое положение Украины, с которым страна столкнулась в 2014 году. По его словам, в тот период на счете в казначействе было около 100 тысяч гривен.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума, на котором эта идея получила одобрение подавляющего большинства местных жителей. В Кремле неоднократно заявляли, что вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно.

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#украина #крым #александр турчинов

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