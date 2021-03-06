Эксперты оценили шансы Петра Яна в бою за чемпионский пояс UFC со Стерлингом

Бойцы MMA поделились мнением о предстоящем поединке россиянина Петра Яна и американца Алджэмейна Стерлинга за пояс чемпиона UFC в наилегчайшем весе.

Бойцы MMA поделились мнением о предстоящем поединке россиянина Петра Яна и американца Алджэмейна Стерлинга за пояс чемпиона UFC в наилегчайшем весе.

Российский чемпион UFC Петр Ян в ночь на 7 марта проведет первую защиту титула. Его соперником станет Алджэмейн Стерлинг из США. Россиянин и американец встретятся в главном бою турнира UFC 259, который пройдет в Лас-Вегасе.

Предстоящий поединок обещает быть захватывающим, заявил в разговоре с журналистами "360" боец ММА Андрей Семенов. По его словам, предсказать победителя довольно непросто.

"Если взять тактику Петра Яна, то он все же навязывает бой в стойке. По поводу его оппонента не могу сказать, как он себя поведет", — отметил собеседник издания.

Согласился с Семеновым и другой боец MMA, Артем Тарасов. Он признался, что намерен поддерживать соотечественника, предположив, что исход поединка решится в стойке.

Стоит отметить, что бой Петра Яна и Алджэмейна Стерлинга должен был состояться в декабре прошлого года, однако был перенесен. На счету россиянина пока 15 побед в 16 поединках в MMA. Его соперник выиграл 19 из 22 боев в смешанных единоборствах.