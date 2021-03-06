NI: России следует ускориться с разработкой истребителя шестого поколения

России не стоит задействовать все средства в производство истребителя пятого поколения Су-57. Вместо этого можно сконцентрироваться на новой машине, считают эксперты из США.

России не стоит задействовать все средства в производство истребителя пятого поколения Су-57. Вместо этого можно сконцентрироваться на новой машине, считают эксперты из США.

Серийное производство Су-57 будет длиться несколько лет и неизбежно будет сопровождаться техническими сложностями. Москва может воспользоваться этими задержками, чтобы вложиться в создание истребителя уже шестого поколения. Об этом пишет "ПолитРоссия", ссылаясь на военных обозревателей американского издания The National Interest.

Аналитики высказали предположение, что новая российская машина может быть создана в ходе совместной работы компаний "Сухой" и МиГ", вобрав в себя все самое лучшее от предшествующих разработок.

"Россия вместе с Китаем продолжают изучать способы использования машинного обучения и искусственного интеллекта в оружейных платформах. Пентагон же счел подобные шаги опасными", — заметили авторы.

Предполагается, что новый истребитель шестого поколения будет перемещаться на гиперзвуковых скоростях и применять вооружение, основанное на новых принципах физики. Ряд других государств также планирует начать разработку передовых самолетов, основываясь на принципах модульной конструкции.