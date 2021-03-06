Рабочего петербургской стройки насмерть засыпало огромной массой грунта

Обрушение траншеи, вырытой для прокладки труб, привело к гибели строителя. Он оказался придавлен трубой, а потом был погребен под слоем грунта.

Обрушение траншеи, вырытой для прокладки труб, привело к гибели строителя. Он оказался придавлен трубой, а потом был погребен под слоем грунта.

На одной из строек Петродворцового района в результате несчастного случая погиб рабочий, сообщает ФАН.

Специалисты осуществляли укладку труб, когда траншея внезапно обвалилась. Погибшей не успел среагировать, его придавило трубой и накрыло большой массой грунта.

На место происшествия оперативно прибыли врачи скорой помощи, однако помочь мужчине не смогли — он уже был мертв.