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18:36   6 Марта 2021
Происшествия

Рабочего петербургской стройки насмерть засыпало огромной массой грунта

Рабочего петербургской стройки насмерть засыпало огромной массой грунта

Обрушение траншеи, вырытой для прокладки труб, привело к гибели строителя. Он оказался придавлен трубой, а потом был погребен под слоем грунта.

На одной из строек Петродворцового района в результате несчастного случая погиб рабочий, сообщает ФАН.

Специалисты осуществляли укладку труб, когда траншея внезапно обвалилась. Погибшей не успел среагировать, его придавило трубой и накрыло большой массой грунта.

На место происшествия оперативно прибыли врачи скорой помощи, однако помочь мужчине не смогли — он уже был мертв.

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#санкт-петербург #стройка #смерть

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