Виталий Серуканов рассказал о перспективах Соболь в ФБК

Исполнительный директор "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом в РФ) Владимир Ашурков и менеджер его проектов Леонид Волков могли предать блогера Алексея Навального.

Исполнительный директор "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом в РФ) Владимир Ашурков и менеджер его проектов Леонид Волков могли предать блогера Алексея Навального.

Такое заявление сделал экс-юрист ФБК Виталий Серуканов. Ранее появилась информация, что Ашурков и Волков вступили в сговор против Навального, чтобы заменить его на соратницу Любовь Соболь.

По словам Серуканова, Ашурков и Волков — бизнесмены. Они могли предать блогера ради увеличения прибыли.

"Они что на Соболь, что на Навальном просто зарабатывают деньги", — заявил экс-юрист ФБК.

Спикер подчеркнул, что капитализировать блогера в России проще, поскольку в Европе он никому не нужен. Осужденный Навальный является для них "хорошим товаром", который можно продать западным кураторам за большие деньги.

Серуканов добавил, что сомневается в способности Соболь заменить предшественника. Соратница блогера ограничена из-за психической нестабильности и отсутствия политического интеллекта, передает Nation News.