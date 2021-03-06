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18:01   6 Марта 2021
Армия

Строительство британских ракетных катеров для ВМС Украины начнется не ранее 2022 года

Строительство британских ракетных катеров для ВМС Украины начнется не ранее 2022 года

Первый ракетный катер, который получат Военно-морские силы Украины от британских судостроителей, будет заложен в лучшем случае в следующем году.

Об этом сообщил атташе по вопросам обороны посольства Великобритании на Украине Тим Вудз.

"Я надеюсь, что строительство первого корабля начнется в начале следующего года. Это достаточно быстро, начиная от дизайна и начала производства", — заявил Вудз.

Атташе британского посольства по вопросам обороны отметил, что разработка проекта катеров для нужд ВМСУ еще не закончена, причем этим занимаются сразу две компании.

Вудз выразил надежду, что в состав украинского флота первый катер британской постройки войдет в 2025 году. Всего планируется серия из восьми боевых единиц с достоверно неизвестными тактико-техническими характеристиками.

Ранее сообщалось, что Великобритания готова оказать Украине инструкторскую помощь при обучении экипажей военных кораблей.

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#украина #вмс #катера

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