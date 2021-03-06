Строительство британских ракетных катеров для ВМС Украины начнется не ранее 2022 года

Первый ракетный катер, который получат Военно-морские силы Украины от британских судостроителей, будет заложен в лучшем случае в следующем году.

Первый ракетный катер, который получат Военно-морские силы Украины от британских судостроителей, будет заложен в лучшем случае в следующем году.

Об этом сообщил атташе по вопросам обороны посольства Великобритании на Украине Тим Вудз.

"Я надеюсь, что строительство первого корабля начнется в начале следующего года. Это достаточно быстро, начиная от дизайна и начала производства", — заявил Вудз.

Атташе британского посольства по вопросам обороны отметил, что разработка проекта катеров для нужд ВМСУ еще не закончена, причем этим занимаются сразу две компании.

Вудз выразил надежду, что в состав украинского флота первый катер британской постройки войдет в 2025 году. Всего планируется серия из восьми боевых единиц с достоверно неизвестными тактико-техническими характеристиками.

Ранее сообщалось, что Великобритания готова оказать Украине инструкторскую помощь при обучении экипажей военных кораблей.