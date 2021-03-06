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17:58   6 Марта 2021
Политика

Пушилин: ВСУ готовятся к наступлению в Донбассе

Пушилин: ВСУ готовятся к наступлению в Донбассе

Украина стягивает силы к линии соприкосновения в Донбассе, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

На линии соприкосновения были замечены наемники и украинские диверсанты, заявил глава ДНР в эфире YouTube-канала "Соловьев Live". Он подчеркнул, что у Киева есть установка блокировать любые договоренности на уровне подгрупп.

"Сейчас там иностранные советники скапливаются, по нашим разведданным, это инструктора. То есть они готовят диверсантов, диверсионные группы - это сейчас основная угроза", — заметил Пушилин.

Ранее Пушилин сообщил о превентивных мерах в адрес Вооруженных сил Украины за обстрелы территории ДНР. Он заметил, что Киев продолжает эскалацию конфликта, и Донецку необходимо принять соответствующие меры.

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