США планировали ударить по СССР с помощью ядерного беспилотника

Вашингтон собирался нанести удар по городам СССР с помощью ядерного беспилотника X-10, считает военный обозреватель Питер Сучиу.

Вашингтон собирался нанести удар по городам СССР с помощью ядерного беспилотника X-10, считает военный обозреватель Питер Сучиу.

В самом начале холодной войны США активно изучали новые способы доставки ядерных боеголовок на территорию противника. Одной из работ в этом направлении стала крылатая ракета SM-64 Navaho. Впоследствии она превратилась в проект RTV-A-5, который получил обозначение Х-10. Об этом пишет "ПолитРоссия", ссылаясь на военных экспертов американского издания The National Interest.

Скорость ракеты достигала трех чисел Маха, а максимальная высота — 20 километров. Концепция США атомной войны в 1950-е годы предполагала удары по 1100 военным объектам в СССР — предусматривалось уничтожение индустриальных комплексов и целых городов. Основными целями проекта Navaho должны были стать крупные города Советского Союза такие, как Москва и Ленинград.

Всего было построено 13 беспилотников Х-10. Из них десять активно использовались в тестовых полетах. Первые десять запусков закончились неудачей, последующие длились всего несколько минут. Одновременно с этим была создана межконтинентальная баллистическая ракета Atlas, характеристики которой были перспективнее. Все это привело к закрытию проекта Navaho, а после него были упразднены и Х-10.