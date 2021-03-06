17:48 6 Марта 2021Происшествия
Десятки животных умерли от удушения в нижнекамском питомнике
Полиция выясняет причины смертельного пожара в частном приюте в Татарстане. Предварительно, причиной гибели 44 обитателей сгоревшего дома стал угарный газ.
Полиция выясняет причины смертельного пожара в частном приюте в Татарстане. Предварительно, причиной гибели 44 обитателей сгоревшего дома стал угарный газ.
Жертвами ЧП в частном питомнике в Нижнекамском районе стали 43 кошки и одна собака, сообщают СМИ. Основной причиной смерти животных эксперты назвали удушение.
Питомцы размещались в отдельном здании, которое хозяева участка пристроили к своему дому. По словам местных жителей, приют отапливался электричеством. Сами владельцы питомника пока не раскрывают точное число погибших животных. Сообщается, что в спасении питомцев участвовали сотрудники МЧС и волонтеры.