Десятки животных умерли от удушения в нижнекамском питомнике

Полиция выясняет причины смертельного пожара в частном приюте в Татарстане. Предварительно, причиной гибели 44 обитателей сгоревшего дома стал угарный газ.

Полиция выясняет причины смертельного пожара в частном приюте в Татарстане. Предварительно, причиной гибели 44 обитателей сгоревшего дома стал угарный газ.

Жертвами ЧП в частном питомнике в Нижнекамском районе стали 43 кошки и одна собака, сообщают СМИ. Основной причиной смерти животных эксперты назвали удушение.

Питомцы размещались в отдельном здании, которое хозяева участка пристроили к своему дому. По словам местных жителей, приют отапливался электричеством. Сами владельцы питомника пока не раскрывают точное число погибших животных. Сообщается, что в спасении питомцев участвовали сотрудники МЧС и волонтеры.