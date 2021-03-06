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17:48   6 Марта 2021
Происшествия

Десятки животных умерли от удушения в нижнекамском питомнике

Десятки животных умерли от удушения в нижнекамском питомнике

Полиция выясняет причины смертельного пожара в частном приюте в Татарстане. Предварительно, причиной гибели 44 обитателей сгоревшего дома стал угарный газ.

Жертвами ЧП в частном питомнике в Нижнекамском районе стали 43 кошки и одна собака, сообщают СМИ. Основной причиной смерти животных эксперты назвали удушение.

Питомцы размещались в отдельном здании, которое хозяева участка пристроили к своему дому. По словам местных жителей, приют отапливался электричеством. Сами владельцы питомника пока не раскрывают точное число погибших животных. Сообщается, что в спасении питомцев участвовали сотрудники МЧС и волонтеры.

 

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