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17:44   6 Марта 2021
Технологии

Глава Роскосмоса не исключает возможности создания обновленной версии "Ангары"

Глава Роскосмоса не исключает возможности создания обновленной версии "Ангары"

Государственная корпорация "Роскосмос" не исключает возможности производства новой версии ракеты-носителя "Ангара".

Об этом в своем комментарии в Facebook написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По словам Рогозина, производство ракеты-носителя "Ангара" возможно, но неочевидно, ведь в данном полутяжелом классе в скором времени появится "Союз-5" грузоподъемностью 17 тонн.

На текущий момент в семейство входят ракеты легкого класса "Ангара-1.2" и разные варианты модификаций ракеты тяжелого класса "Ангара-А5".

Ранее о том, что может появиться новая версия ракеты-носителя "Ангара-А3", заявляли генеральный конструктор бюро "Салют" Сергей Кузнецов и глава Центра им. Хруничева Алексей Варочко.

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#рогозин #роскосмос #ангара

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