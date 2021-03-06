Глава Роскосмоса не исключает возможности создания обновленной версии "Ангары"

Государственная корпорация "Роскосмос" не исключает возможности производства новой версии ракеты-носителя "Ангара".

Государственная корпорация "Роскосмос" не исключает возможности производства новой версии ракеты-носителя "Ангара".

Об этом в своем комментарии в Facebook написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По словам Рогозина, производство ракеты-носителя "Ангара" возможно, но неочевидно, ведь в данном полутяжелом классе в скором времени появится "Союз-5" грузоподъемностью 17 тонн.

На текущий момент в семейство входят ракеты легкого класса "Ангара-1.2" и разные варианты модификаций ракеты тяжелого класса "Ангара-А5".

Ранее о том, что может появиться новая версия ракеты-носителя "Ангара-А3", заявляли генеральный конструктор бюро "Салют" Сергей Кузнецов и глава Центра им. Хруничева Алексей Варочко.