СМИ Египта признали первенство России по количеству ядерных боеголовок

Россия заняла первое место в списке держав с крупнейшим и мощнейшим ядерным арсеналом, по мнению египетских СМИ.

Россия заняла первое место в списке держав с крупнейшим и мощнейшим ядерным арсеналом, по мнению египетских СМИ.

Россия заняла первое место в рейтинге стран с мощнейшим и многочисленным ядерным арсеналом. Согласно данным за 2019 год, Москва контролирует до 6,5 тысячи ядерных боеголовок. Кроме того, Россия является одной из немногих стран, располагающих ядерной триадой — стратегическими бомбардировщиками, ракетами шахтного базирования и атомными подлодками, заметили эксперты египетского издания Sasapost.

На втором месте оказались США, ненамного уступающие России, с 6185 боеголовками. Соединенные Штаты являются единственной страной, применившей ядерное оружие в ходе конфликта (Хиросима и Нагасаки в 1945 году). Другой отличительной чертой является то, что американские ракеты хранятся также и в других странах.

Далее по списку идет Франция с 290 зарядами. Париж способен применить оружие воздушного и морского базирования, передает "НьюИнформ". Другим мощным государством является Китай с 320 единицами ядерного вооружения. Однако Пекин заявляет об отказе от нанесения упреждающего ядерного удара. В список также попали Великобритания, Пакистан, Индия, Израиль, КНДР и Иран.