Антитела к коронавирусу обнаружены у 50% жителей Петербурга

Иммунитет к коронавирусной инфекции обнаружен у половины населения Петербурга, заявил эксперт Минздрава россии Дмитрий Лиознов.

Иммунитет к коронавирусной инфекции обнаружен у половины населения Петербурга, заявил эксперт Минздрава россии Дмитрий Лиознов.

В это число входят как те, кто получил иммунитет естественным путем в ходе болезни, так и те, кто успешно прошел через вакцинацию. Такое заявление журналистам сделал исполняющий обязанности директора ФГБУ "НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева" Минздрава России Дмитрий Лиознов.

"Порядка 50% населения имеет антитела к COVID-19. Это с учетом естественной инфекции, а также в результате вакцинопрофилактики, которая сейчас активно внедряется в городе", – заявил он на XIII конгрессе педиатров России.

Для успешного формирования коллективного иммунитета в городе, необходимо, чтобы достаточное количество антител присутствовало минимум у 70% жителей города. Однако целевой показатель составляет 80-95%, отметил он.