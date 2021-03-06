InfoBrics: США превратят Румынию в плацдарм для атаки на Россию в Черном море

США намерены превратить Румынию в плацдарм для атаки против российских войск в Приднестровье и в Черном море. Для этого Вашингтон направил Бухаресту партию систем HIMARS.

США намерены превратить Румынию в плацдарм для атаки против российских войск в Приднестровье и в Черном море. Для этого Вашингтон направил Бухаресту партию систем HIMARS.

Таким мнением поделился в публикации для InfoBrics греческий политолог Пол Антонопулос. Он отметил, что первыми американские комплексы приняла румынская база в Фокшанах, всего в 70 км от границ Молдавии. Передача Бухаресту партии комплексов стала лишь одним из шагов в глобальной антироссийской стратегии в Восточной Европе, цитирует эксперта "ПолитРоссия".

Доводом в пользу того, что у США есть план в отношении Румынии, служит и то, что у Бухареста нет врагов среди соседних стран. Однако он закупил 54 комплекса у Пентагона. Еще 20 получили польские базы. Эксперт отметил, что США намерены сделать Черное море точкой давления на Россию, но у прибрежных черноморских государств не хватит сил самостоятельно бросить вызов Москве.

Существует и территориально выгодная позиция для размещения комплексов в Румынии. В случае конфликта у российских границ в другом регионе, перебросить отсюда партию HIMARS в Грузию или на Украину не составит труда. Антонопулос заострил свое внимание на том, что недавние румынские учения с ракетными стрельбами неспроста назвали "ракетным сюрпризом" для России в западной прессе.

"Соседство Румынии с Молдовой — еще один козырь, который стремятся разыграть США в своей антироссийской игре", — отметил аналитик.

В пользу грядущего обострения говорит и недавняя смена политического курса Молдавии, которая после смены президента на более прозападную Майю Санду начала планомерно рвать отношения с Россией. В этом свете Антонопулос предположил, что Молдавию следует внести в список стран, которые охотно поддержат кампанию НАТО против Москвы.