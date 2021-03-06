Лолита Милявская сделала неожиданное заявление о взгляде Владимира Путина

Российская певица Лолита Милявская стала гостьей очередного выпуска шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале. В беседе с ведущим она объяснила, каким представляет идеального мужчину.

Российская певица Лолита Милявская стала гостьей очередного выпуска шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале. В беседе с ведущим она объяснила, каким представляет идеального мужчину.

Ургант предложил Лолите составить портрет ее идеального мужчины, используя части тела знаменитых мужчин. Такое условие певицу нисколько не затруднило. Она сходу заявила, что идеальный жених должен иметь нос Урганта и глаза президента России Владимира Путина. Лолита объяснила свой выбор. Оказывается, взгляд главы государства давно действует на нее магическим образом, а иногда и вовсе не на шутку пугает.

"Он все время смотрит сверху. Он такой колкий с прищуром, очень холодный. Это взгляд Владимира Путина. От него сразу раздеваешься", — сделала неожиданное заявление артистка.

Иван Ургант отметил, что певица права в своих описаниях взгляда Владимира Путина. Ведущий также добавил, что, может быть, взгляд российского лидера и страшный, зато честный.