Компания «Силовые машины» отказалась от сотрудничества с коллегами из Siemens и сосредоточилась на создании отечественных продуктов.

Попытка Запада ограничить доступ России к ряду важнейших технологий оборачивается довольно удивительными последствиями. К таким выводам пришли аналитики китайского издания Sohu.

У промышленности РФ есть слабые места, из-за которых страна зависима от импорта некоторых иностранных технологий, говорится в статье. а фоне напряженных отношений между Москвой и Западом, последний много раз пытался надавить на них. Одна из таких ахиллесовых пят — газовые турбины, которые россияне годами были вынуждены импортировать.

Скандал с поставкой в Крым продукции немецкой компании Siemens отразил всю тяжесть ситуации, но столь сложное положение вынудило россиян сделать выводы.

«Россияне сделали большой шаг навстречу мощным газовым турбинам отечественного производства», — пишут авторы Sohu.

Российская компания «Силовые машины» отказалась от сотрудничества с коллегами из Siemens и сосредоточилась на создании отечественных продуктов. Инженеры начали разработку двух линеек газовых турбин ГТЭ-65 и ГТЭ-170. Позже стало известно о подготовке к производству внутреннего корпуса для последних. Аналитики Sohu считают, что событие имеет чрезвычайно большую важность для России.

«Была создана собственная экспериментальная и исследовательская база, позволяющая проводить испытания камер сгорания газовых турбин», — говорится в статье.

Попытки западных стран лишить Россию доступа к промышленным технологиям мотивировали российские компании заняться разработкой собственных уникальных продуктов, резюмируют авторы материала. Москва научилась жить под санкциями и пытается извлекать из сложившейся ситуации определенную выгоду для себя.

Ранее аналитики Sohu писали, что США встревожены «непредсказуемым» российским оружием