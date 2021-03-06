Монтян рассказала, чем рискует Зеленский

Война для украинцев давно потеряла всякий смысл, считает адвокат.

Провокационные обстрелы Донбасса со стороны Украины могут привести к тому, что Россия действительно явится на войну. Такое мнение в эфире телеканала КРТ высказала украинский адвокат Татьяна Монтян.

При этом украинское население уже не будет так стремиться на фронт, как это было в 2014-15 годах, уверена правозащитник. Не помогут и планы Киева создать мобилизационный резерв.

«Понты это все – никто туда не пойдет, тем более под вот этим контрактом. Все прекрасно знают, что у нас делается в наших замечательных войсках. И, если даже есть какие-то особо выкормленные части, то их самый мизер», — сказала она.

Адвокат назвала происходящее в регионе «акцией устрашения, направленная на милитаризацию общества». Впрочем, война для украинцев давно потеряла всякий смысл, подчеркнула Монтян. Украинский президент Владимир Зеленский серьезно рискует, идя на подобные провокации.

«Все понимают, что, даже если попробуют наши "западные партнеры»" кинуться большими силами и пойти на прорыв, отбивать ЛДНР, то не исключено, что в этот раз [президент РФ Владимир] Путин, наконец-то, явится на войну и загонит всю эту публику в очередной мощный котел», — заключила она.

Вооруженные столкновения на территории Донбасса идут с апреля 2014 года. Тогда украинские власти после государственного переворота начали «антитеррористическую операцию» против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел кризис.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек. С 27 июля в Донбассе действует очередное бессрочное перемирие, но стороны регулярно обвиняют друг друга в его нарушениях. Аналитики и разведка ЛДНР усматривают признаки подготовки ВСУ к наступлению с осени 2020 года.

Вопрос урегулирования на юго-востоке Украины обсуждается в ходе встреч трехсторонней контактной группы, а также на саммите «нормандского формата».

На днях в Кремле выразили обеспокоенность обострением ситуации в Донбассе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда заявил, что Россия отмечает нахождение украинских военных в зонах, где после окончания разведения в регионе их быть не должно.