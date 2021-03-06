Рабочий разбился на стройке в Екатеринбурге

Работавший шлифовщиком мужчина выполнял свои обязанности на 18-м этаже строящегося дома в столице Свердловской области без страховки и сорвался с высоты.

Работавший шлифовщиком мужчина выполнял свои обязанности на 18-м этаже строящегося дома в столице Свердловской области без страховки и сорвался с высоты.

Трагедия произошла на улице Чайковского. Свидетели после обнаружения тела обратились в полицию. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов начали доследственную проверку, сообщает пресс-служба СК по региону.

Труп мужчины с повреждениями, характерными для падения с высоты, уже передали судмедэкспертам для установления точной причины смерти. После проведения всех необходимых мероприятий по установлению деталей происшествия следователи примут процессуальное решение.