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17:07   6 Марта 2021
Происшествия

Рабочий разбился на стройке в Екатеринбурге

Рабочий разбился на стройке в Екатеринбурге

Работавший шлифовщиком мужчина выполнял свои обязанности на 18-м этаже строящегося дома в столице Свердловской области без страховки и сорвался с высоты.

Трагедия произошла на улице Чайковского. Свидетели после обнаружения тела обратились в полицию. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов начали доследственную проверку, сообщает пресс-служба СК по региону.

Труп мужчины с повреждениями, характерными для падения с высоты, уже передали судмедэкспертам для установления точной причины смерти. После проведения всех необходимых мероприятий по установлению деталей происшествия следователи примут процессуальное решение.

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#екатеринбург #стройка #смерть

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