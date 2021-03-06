Зиничев поздравил сотрудниц МЧС России с 8 Марта

Министр МЧС России Евгений Зиничев в преддверии Международного женского дня обратился к сотрудницам ведомства и отметил их вклад в работу экстренной службы.

Министр МЧС России Евгений Зиничев в преддверии Международного женского дня обратился к сотрудницам ведомства и отметил их вклад в работу экстренной службы.

По его словам, представительницы прекрасного пола несут нелегкую и благородную службу в МЧС наряду с мужчинами и уверенно покоряют профессиональные вершины. Они олицетворяют офицерский долг, мужество и отвагу и вносят неоценимый вклад в общее дело предупреждения и спасения.

Зиничев также выделил заслуги женщин вне службы. Он напомнил, что они являются хранительницами очага, которые окружают близких заботой и вниманием и вдохновляют на новые подвиги и свершения.

В конце обращения министр пожелал женщинам крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов на службе и счастья в личной жизни. Ознакомиться с полным текстом его поздравления можно на сайте МЧС.