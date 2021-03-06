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17:04   6 Марта 2021
Политика

Владимир Жириновский с юмором оценил указ президента Украины по Саакашвили

Владимир Жириновский с юмором оценил указ президента Украины по Саакашвили

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует разбрасываться "ценными кадрами", как политик Михаил Саакашвили. Об этом с иронией заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

Украинский лидер подписал указ об исключении Саакашвили из состава Координационного совета по градостроительству.

"Это ошибка. Нельзя разбрасываться ценными кадрами", — шуткой прокомментировал Жириновский решение Зеленского.

По его словам, Саакашвили достоин занимать место в совете. Кроме того, его необходимо назначить на должность главы правительства.

"От него было бы больше пользы, чем от всех остальных украинских министров", — написал глава ЛДПР в социальных сетях.

Ранее Владимир Жириновский заявил, что россиянки не захотят занять пост президента РФ, поскольку это тяжелый труд.

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