Грузия смогла восстановить первый за 30 лет штурмовик Су-25

Боевой самолет Су-25, восстановленный авиастроителями Грузии собственными силами, впервые с 1991 года совершил первый вылет.

Боевой самолет Су-25, восстановленный авиастроителями Грузии собственными силами, впервые с 1991 года совершил первый вылет.

Об этом информирует Министерство обороны Грузии. Возвращение летных качеств боевой машине осуществлялось специалистами предприятиями "Дельта" и "Тбилавиастроитель", в дальнейшем планируется возрождение всей штурмовой авиации закавказского государства.

"Первый восстановленный и модернизированный собственными силами самолет Су-25 будет использоваться как в боевых, так и в учебных целях", — сказано в сообщении МО Грузии.

Месяц назад руководитель грузинского оборонного ведомства Джуаншер Бурчуладзе заявлял, что новые самолеты будут восстанавливаться в Грузии ежемесячно. При этом остается загадкой, откуда поставляются запасные части и комплектующие для Су-25 в Грузию, так как военное сотрудничество с Россией свернуто официальным Тбилиси еще в 2008 году