Японцы восхитились российской вакциной "Спутник V"

Пользователи Сети из Японии поддержали идею применения вакцины российского производства "Спутник V" после слов посла РФ Михаила Галузина.

Пользователи Сети из Японии поддержали идею применения вакцины российского производства "Спутник V" после слов посла РФ Михаила Галузина.

Во время выступления на одном из местных телеканалов российский дипломат заявил, что Москва может не просто экспортировать лекарство против коронавируса, но и организовать совместное производство препарата.

После этого высказывания японские читатели поддержали идею о сотрудничестве с Россией в борьбе с COVID-19. Один из пользователей напомнил, что СССР в 1960-х годах спас Японию от страшной эпидемии полиомиелита.

Еще один комментатор считает, что Токио должен отказаться от старых стереотипов и начать сотрудничество с Москвой.

"Японии нужно постепенно отходить от своих представлений о том, что западно-американское — самое лучшее в мире!" — пишет galla.

Японские юзеры также высоко оценили эффективность российского лекарства "Спутник V".