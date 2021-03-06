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16:57   6 Марта 2021
Политика

Захарова рассказала о визите представителя Германии в Россию

Захарова рассказала о визите представителя Германии в Россию

Координатор Правительства ФРГ, депутат Йохан Заатхофф посещал Россию в период с 27 февраля по 3 марта. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила журналистам.

Спикер внешнеполитического ведомства заявила, что Заатхофф присутствовал на переговорах, в ходе которых обсуждались российско-германские отношения. По ее словам, немецкий парламентарий провел встречи с руководителем Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерием Фадеевым, депутатом Павлом Завальным и другими официальными лицами.

Захарова отметила, что Заатхофф на встречах высказывал претензии по актуальным вопросам двустороннего диалога. Российская сторона предоставила координатору зарубежного правительства развернутые и исчерпывающие разъяснения, добавила она.

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#захарова #германия #мид #Йохан Заатхоф

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