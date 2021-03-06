Пластический хирург рассказал, как Софии Ротару удается молодо выглядеть в 73 года

Пластический хирург Иван Володченков объяснил, к каким процедурам прибегала певица София Ротару, чтобы на долгие годы сохранить моложавый внешний вид.

Пластический хирург Иван Володченков объяснил, к каким процедурам прибегала певица София Ротару, чтобы на долгие годы сохранить моложавый внешний вид.

В этом году певице исполнится 74 года. Поклонники и коллеги звезды неоднократно отмечали, что она чудесно выглядит в своем зрелом возрасте. Недавно София Ротару появилась на частной вечеринке, которую устроил воронежский предприниматель. Многие заметили, что она находится в замечательной форме.

Однако эксперт Иван Володченков уверен, что моложавый вид артистки — это результат умелого труда пластических хирургов. Он перечислил операции, к которым прибегала София Ротару. По мнению медицинского специалиста, певица обращалась за процедурой омоложения, для которой используются особые нити. Также он добавил, что звезда делала подтяжку в районе лица и шеи. А секретом моложавого вида он назвал липофилинг.

"Это определенная методика, при которой происходит перераспределение не только кожи на лице, но в первую очередь более глубоких структур. Благодаря смас-подтяжке убираются вторичные и третичные изменения", — рассказал Володченков изданию "Собеседник".

При этом эксперт добавил, что хирургия — не единственный секрет молодости певицы. София Ротару долгое время жила у моря, что не могло не отразиться на цвете ее лица, подчеркнул он.