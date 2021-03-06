Американские военные боятся опоздать с созданием истребителя шестого поколения

Генерал ВВС США Марк Келли заявил, что Пентагону необходимо поторопиться с созданием истребителя шестого поколения, чтобы не допустить появления подобного самолета у противников.

Генерал ВВС США Марк Келли заявил, что Пентагону необходимо поторопиться с созданием истребителя шестого поколения, чтобы не допустить появления подобного самолета у противников.

По его словам, разрабатываемый в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD) истребитель шестого поколения станет грозным оружием. Келли выразил уверенность, что новый истребитель будет способен обеспечить противнику "очень тяжелый день, тяжелую неделю и жесткую войну".

Генерал подчеркнул, что Пентагону "необходимы финансы и смелость", чтобы завершить реализацию программы NGAD до того, как аналогичные истребители появятся у противников США.

В сентябре 2020 года в Пентагоне заявили, что полноразмерный прототип американского истребителя шестого поколения впервые поднялся в небо. При этом американские военные выразили уверенность, что новый самолет оставит всех потенциальных конкурентов далеко позади. Стоит отметить, что создание нового истребителя обойдется американскому бюджету в девять миллиардов долларов.