Мишустин почтил память жертв пожара в «Зимней вишне» в Кемерово

Трагедия унесла жизни 60 человек. Большинство из них — дети.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил парк Ангелов в Керемерово, где возложил венок в память о погибших в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Мемориал построен на месте снесенного здания.

В Кемерове Михаил Мишустин возложил цветы к памятному камню в парке Ангелов. Мемориал был открыт на месте сгоревшего в 2018 году торгового центра «Зимняя Вишня» https://t.co/gii3S8m5oA pic.twitter.com/LEkCDl8UTc — Правительство России (@Pravitelstvo_RF) March 6, 2021

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже у кинозалов и детской игровой зоны с аттракционами. В горящем здании, так и не сумев найти выход, погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Еще 450 человек признаны пострадавшими. Уничтожено и повреждено имущество 140 человек и 100 юридических лиц.

В рамках двух уголовных дел арестовали почти 20 человек, в том числе бывших руководителей торгового центра Юлию Богданову, Надежду Судденок и Георгия Соболева.

Пока что по делу о «Зимней Вишне» не прозвучало ни одного приговора.