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17:08   6 Марта 2021
Политика

Мишустин почтил память жертв пожара в «Зимней вишне» в Кемерово

Мишустин почтил память жертв пожара в «Зимней вишне» в Кемерово

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил парк Ангелов в Керемерово, где возложил венок в память о погибших в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Мемориал построен на месте снесенного здания.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже у кинозалов и детской игровой зоны с аттракционами. В горящем здании, так и не сумев найти выход, погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Еще 450 человек признаны пострадавшими. Уничтожено и повреждено имущество 140 человек и 100 юридических лиц.

В рамках двух уголовных дел арестовали почти 20 человек, в том числе бывших руководителей торгового центра Юлию Богданову, Надежду Судденок и Георгия Соболева. 

Пока что по делу о «Зимней Вишне» не прозвучало ни одного приговора.

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#кемерово #мишустин #зимняя вишня

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