16:23 6 Марта 2021Политика
Бюро ОБСЕ положительно оценило процесс выборов в Грузии
Парламентские выборы в Грузии проведены с соблюдением основных прав и свобод граждан. К такому заключению пришло Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).
Парламентские выборы в Грузии проведены с соблюдением основных прав и свобод граждан. К такому заключению пришло Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).
Международные наблюдатели заявили, что грузинские выборы состоялись в конкурентной среде. В БДИПЧ подчеркнули, что были зафиксированы некоторые недостатки, но в целом избирательный процесс оценивается позитивно.
Технические аспекты парламентских выборов проведены эффективно, сказано в отчете Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека. Однако пять оппозиционных партий, которые получили 51 депутатский мандат, остались недовольны прошедшими выборами и отказываются войти в парламент.