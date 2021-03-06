Бюро ОБСЕ положительно оценило процесс выборов в Грузии

Парламентские выборы в Грузии проведены с соблюдением основных прав и свобод граждан. К такому заключению пришло Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).

Парламентские выборы в Грузии проведены с соблюдением основных прав и свобод граждан. К такому заключению пришло Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).

Международные наблюдатели заявили, что грузинские выборы состоялись в конкурентной среде. В БДИПЧ подчеркнули, что были зафиксированы некоторые недостатки, но в целом избирательный процесс оценивается позитивно.

Технические аспекты парламентских выборов проведены эффективно, сказано в отчете Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека. Однако пять оппозиционных партий, которые получили 51 депутатский мандат, остались недовольны прошедшими выборами и отказываются войти в парламент.