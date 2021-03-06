Избивавшая петербургскую блокадницу сиделка пробудет под стражей два месяца

Подозреваемая по делу о покушении на убийство 98-летней пенсионерки арестована до 1 мая. По версии следствия, она угрожала женщине убийством.

Подозреваемая по делу о покушении на убийство 98-летней пенсионерки арестована до 1 мая. По версии следствия, она угрожала женщине убийством.

Суд избрал меру пресечения сиделке, которая избивала 98-летнюю блокадницу, сообщают в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Подозреваемая заключена под стражу до 1 мая.

Фигурантка ухаживала за пенсионеркой достаточно давно. Однажды в полицию обратились соседи, которые стали подозревать, что бабушку избивают. Стражи порядка действительно увидели следы насилия на теле потерпевшей, а также выяснили, что сиделка угрожала ей убийством.

Уголовное дело было возбуждено по статье о покушении на убийство.