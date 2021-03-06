Глава «Матерей России» поддержала идею ограничить доступ к Wi-Fi в школах

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что технология Wi-Fi в российских школах будет предоставлять доступ только к верифицированному контенту.

Председатель Всероссийского движения «Матери России» Валентина Петренко поддержала запрет доступа к негативному контенту по Wi-Fi в российских школах. В беседе с «Политикой Сегодня» экс-сенатор объяснила, что такая информация способна повредить детскую психику.

«В подкорке у детей весь этот негатив остается и может однажды серьезно выстрелить. Зачем мы будем нагружать детей дополнительной отрицательной информацией, разрушать их формирующуюся психику? Задача любого государства — оградить ребенка от всего этого. Когда он вырастет, он будет в состоянии понять, что есть хорошо, а что плохо. Это позволит ему выбрать правильный путь в жизни. Сломать психику детей и подростков просто. Они особенно ранимы и чувствительны», — считает Петренко.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что технология Wi-Fi в российских школах будет предоставлять доступ только к верифицированному контенту. Это защитит детей от той негативной информации, которая используется «в недобросовестных целях», добавил он в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия1».

По мнению Петренко, ограниченный доступ поможет оградить школьников от пропаганды алкоголя, курения, наркотиков и жестокости.

«Ребенок — это благо для любого государства и семьи. И нужно сделать все, чтобы детей защитить. Я считаю, это полностью оправданный шаг», — заключила глава «Матерей России».

По словам Кравцова, до конца года все городские школы планируется подключить к интернету со скоростью минимум 100 Мбит/сек., поселковые и сельские школы — 50 Мбит/сек. В отдаленных школах будут использоваться другие технологии, например спутниковое подключение, уточнил он.

Также глава Минпросвещения сообщил о создании особой системы видеоконференцсвязи для школ под названием «Сферум», которая уже тестируется в 15 регионах.

Президент РФ Владимир Путин 3 марта заявил, что МВД должно активнее выявлять в Сети тех, кто вовлекает несовершеннолетних в противоправные действия, в том числе в несанкционированные акции. Люди, которые распространяют детскую порнографию и доводят детей до самоубийства, делают это для достижения своих эгоистических и «хорьковых» целей, подчеркнул глава государства.