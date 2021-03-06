Центр Петербурга заволокло паром из-за прорыва трубы с горячей водой

Авария на теплотрассе на улице Маяковского в Санкт-Петербурге привела к тому, что на дороге разлился кипяток.

Авария на теплотрассе на улице Маяковского в Санкт-Петербурге привела к тому, что на дороге разлился кипяток.

Специалисты обнаружили дефект конструкции во время планового объезда подведомственной территории. Сотрудники ремонтных служб пояснили, что работы на пострадавшем участке и перевод системы отопления в штатный режим запланированы в ночь. Местные жители рассказали, что из-за ЧП в домах почти сутки не работают батареи.

Эксперты ранее устранили последствия аналогичного происшествия в столичном жилом комплексе "Грин Парк", сообщал телеканал "360". Там горячая вода залила холл здания на первом этаже. Из-за произошедшего в строении отключали электричество.