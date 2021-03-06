Депутат Госдумы РФ объяснил "смелость" Кравчука по ситуации в Донбассе

Глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассчитывает на поддержку Запада в ситуации с Донбассом, заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин.

Глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассчитывает на поддержку Запада в ситуации с Донбассом, заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин.

Как стало известно, украинский представитель ранее пригрозил Москве "радикальными шагами", если российская сторона не признает себя "причастной" к сложившейся в Донбассе ситуации.

Константин Затулин подчеркнул, что Киев продолжает возлагать надежды на поддержку со стороны Соединенных Штатов и стран, которые участвуют в переговорах по Донбассу, в частности Франция и Германия.