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14:24   6 Марта 2021
Политика

Депутат Госдумы РФ объяснил "смелость" Кравчука по ситуации в Донбассе

Депутат Госдумы РФ объяснил "смелость" Кравчука по ситуации в Донбассе

Глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассчитывает на поддержку Запада в ситуации с Донбассом, заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин.

Как стало известно, украинский представитель ранее пригрозил Москве "радикальными шагами", если российская сторона не признает себя "причастной" к сложившейся в Донбассе ситуации.

Константин Затулин подчеркнул, что Киев продолжает возлагать надежды на поддержку со стороны Соединенных Штатов и стран, которые участвуют в переговорах по Донбассу, в частности Франция и Германия.

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#сша #украина #кравчук #затулин

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